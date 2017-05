Rottweil Es hat für ganz oben gereicht

Wie bekommt sie Schule und Sport eigentlich unter einen Hut? Schließlich trainiert Stein drei bis vier Mal die Woche, plus regelmäßiges Krafttraining. Und damit nicht genug, sie spielt auch noch aktiv Fußball. "Ich lerne einfach vor und nach dem Training", so Stein. Training sei für sie eben eine Lernpause. Außerdem hätten ihre Lehrer Verständnis für ihre Situation und auch die Freistellung für die Junioren-Weltmeisterschaft in Athen sei an der Nell-Breuning-Schule kein Problem gewesen. "Das ist nicht immer so", berichtet Stein fest. "Es gab auch Kadermitglieder, die von ihrer Schule keine Freistellung für die WM bekommen haben."

Und wie geht es jetzt weiter? Nach ihrem Abschluss möchte Janine Stein zunächst ein freiwilliges soziales Jahr in einem Kindergarten absolvieren. Und Ende des Jahres steht die U21-EM in Bukarest auf dem Programm.