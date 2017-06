Rottweil Erster Großeinsatz der Feuerwehr am Turm

Rottweil. Es war der erste richtige Ernstfall am Testturm von Thyssen-Krupp Elevator. Am Dienstagnachmittag rückte die Feuerwehr aus. Die Brandmeldeanlage hatte angeschlagen. Es war ein Fehlalarm. Dienstag, spät nachmittags, rücken Feuerwehrkräfte von drei Stellen – Rottweil Kernstadt, Altstadt und Bühlingen – aus. Ziel: das Berner Feld. Dort, auf Ebene 14 des Testturms von Thyssen-Krupp Elevator, hat die Brandmeldeanlage einen Alarm ausgelöst. Binnen Minuten versammeln sich 33 Einsatzkräfte mit sieben Fahrzeugen um das 244 Meter hohe Bauwerk. Zu dieser Zeit befinden sich noch etwa 20 Arbeiter am und im Turm. Manche auch auf der Arbeitsplattform, über die in ein paar Tagen die Stahlkonstruktion für die Membranfassade angebracht werden soll. Sie werden per automatischer Durchsage aufgefordert, den Turm über das Fluchttreppenhaus schleunigst zu verlassen.