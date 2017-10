Rottweil Erstarken der Rechten ist Stoff für Komödie

Mit der AfD sitzt erstmals eine rechtspopulistische Partei im Bundestag in Berlin. Wie hat sich die Republik verändert? Was wird sich in den nächsten vier Jahren ändern, von denen Staatsmann und Schültke sagen, aus kultur- und gesellschaftspolitischer Sicht werden sie zu den vier verlorenen Jahren gehören.

Was kann, was muss Theater leisten? Wie lassen sich Menschen erreichen, die sich dem rationalen Diskurs entzogen haben, die vor allem auf Stimmungen und Heilsversprechen hören? Menschen, die ausschließlich auf sich selbst bezogen sind, die offensichtlich gegen alles andere, vor allem Fremde, sind? Menschen, die einer Partei nachhängen, deren Denken auf einem einfachen Freund-Feind-Schema fußt?

Staatsmann und Schültke, die seit 2013 die Bühne in Rottweil leiten, stellen sich diesen Fragen. Sie erkennen bei ihren Nachforschungen, dass Populisten für sich in Anspruch nehmen, nur sie allein verträten das wahre Volk, "mit der Folge, dass politische Mitbewerber eigentlich alle illegitim seien, beziehungsweise dass Bürger, die dem populistischen Führer die Unterstützung verweigerten, nicht wirklich zum Volk gehörten."

Wie hat es so weit kommen können? Wer trägt die Verantwortung dafür? Mit Sicherheit auch die Merkel-Politik, sagt Staatsmann. Eine Politik, die bestimmte Themen ausgeklammert und die Augen vor manchen Entwicklungen geschlossen habe. Keine Frage: Die Welt ist aus den Fugen geraten und mit ihr, so hat es den Anschein, ein Wertekanon ins Wanken, der über Jahrzehnte das Fundament einer aufgeklärten Gesellschaft gebildet hat.

Nach der Aufführung findet eine Diskussion mit Publikum statt

Rechtspopulismus in Deutschland aufzugreifen und in ein Theaterstück münden zu lassen, ist nicht ohne Risiko. Zumal für ein so kleines Stadttheater wie das Zimmertheater in Rottweil, das mit einem minimalen Budget seit Jahren den Spagat zu schaffen versucht, einerseits anspruchsvolle Inszenierungen zu verwirklichen, die andererseits publikumswirksam sind. Doch Staatsmann und Schültke scheinen mit dem Werk einen Nerv getroffen zu haben. Das zeigt nicht nur die Resonanz auf die bisherigen Vorstellungen. Vor Kurzem haben die Theatermacher das Publikum zu einer Diskussion im Anschluss an eine Aufführung eingeladen.

Rund 50 Besucher bleiben. Bei einem Teller Suppe debattieren Zuschauer, Schauspieler und die Theatermacher über Deutschland im Jahr 2017. Über die Flüchtlingsproblematik wird gesprochen, darüber, welche Parallelen zu den düsteren Jahren des vergangenen Jahrhunderts zu ziehen seien, wie gefestigt die Demokratie heute sei, wie der AfD zu begegnen und mit ihr umzugehen sei.

Viele Fragen, viele Antworten, Ansichten und Meinungen. Das ist das, was sich Staatsmann und Schültke von ihrer künstlerischen Arbeit erhoffen: "Nicht nur wie üblich Kritik zu üben, sondern eine gesellschaftlich schwierige Situation so zu analysieren, dass dahinter ein konstruktiver Horizont sichtbar wird", äußern sie in der Einleitung des Heftes zur neuen Spielzeit.

Die Arbeit der Rottweiler Theaterleute ist und wird anerkannt. Die Komödie über Rechtspopulismus "Wenn der Kahn nach links kippt, setze ich mich nach rechts" unter Mitwirkung eines Rottweiler Bürgerchors wird durch den Innovationsfonds Kunst des Landes mit 28 000 Euro gefördert. Eine schöne Anerkennung für ein kleines Theater, das im kommenden Jahr 50-jähriges Bestehen feiert.

Weitere Informationen: www.zimmertheater- rottweil.de Aufführungen: 27. Oktober, 4., 10., 11., 17., 18. November, 2., 16., 29., 30. und 31. Dezember