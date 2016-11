Rottweil Erst Verfremdung führt auf die Spur der inneren Ordnung

Fendrichs Fotoarbeiten wiesen eine gewisse stilistische Verwandtschaft mit Sonderborgs Bildsprache auf, stellte Rüth fest. In diesem Zusammenhang spräche der Kulturpublizist Herbert Köhler treffend von "informellem Konstruktivismus". Das Erfolgsgeheimnis des Künstlers beruhe, so Rüths Resümee, auf der Verfremdung der abgebildeten Realität in einem Medium, das Authentizität suggeriere.

Abschließend stellte Albrecht Fendrich fest, dass er mit dem Turmbau in Rottweil ein "Thema mit Variationen" gefunden habe; 34 Variationen seien in der Ausstellung zu sehen. Fendrich zog, von der Musik her kommend, eine Parallele zu den von ihm geschätzten Goldberg-Variationen Johann Sebastian Bachs. "Da steckt Musik drin...".