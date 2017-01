Rottweil Erneute OB-Kandidatur im "Jahr der Türme"

Der Beifall in der Stadthalle ist spontan und anhaltend: "Mit Ihnen gemeinsam möchte ich die nächsten acht Jahre verantwortungsvoll gestalten", erklärt Broß. Er spricht vom Rückhalt, von Ermutigung. "Viele haben zu mir gesagt: ›Du musst wieder antreten, die Entwicklung unserer Stadt darf nicht ins Stocken geraten.‹" Er erinnert aber auch andere Stimmen, die, festgemacht an den Projekten, für die Broß steht, "einen anderen Weg in unserer Stadt lieber gesehen hätten." Seinen Wahlspruch nimmt er mit: "Gemeinsam Verantwortung tragen" soll auch das Motto seiner zweiten Kandidatur und einer zweiten Amtsperiode sein.

Bis hierhin haben die Besucher nicht nur schon einiges zu hören bekommen – von der Stadtkapelle, die den Abend mit großer Geste und Jan van der Roosts "Nobilitas" eröffnet und vom Oberbürgermeister – sondern auch zu sehen. Das Leitmotiv, wie könnte es anders sein, ist "Türme". Entsprechend ist die Stadthalle dekoriert. Von Pulver- bis Testturm ist alles am Start im "Jahr der Türme", das 2017 in Rottweil werden soll. Sogar eine Filmpremiere gibt es an diesem Sonntagabend in der Rottweiler Stadthalle. Gezeigt wird der Streifen "Jahr der Türme". Nicht abendfüllend, doch durchaus eine launige Werbung für die Stadt der Türme in eben diesem Jahr.

Im Zentrum, das ist die zentrale Achse in Broß’ Rede, steht freilich der Mensch. Mit einem Zitat von Perikles erinnert er daran, dass "die Menschen, nicht die Häuser die Stadt" machten. In diesem Fall sind es ausdrücklich auch die vielen ehrenamtlich Engagierten. Drei von ihnen werden an diesem Abend mit der Bürgermedaille ausgezeichnet. Menschen machen die Stadt, doch "die Stadt" fordert dann doch auch Häuser. Sie bergen Infrastruktur, die de,m Menschen dient – und damit wieder der Stadt.