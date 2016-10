Rottweil Erneut Sperrung auf A 81

Rottweil. Auf der A 81 steht zwischen Rottweil und Oberndorf in Richtung Stuttgart auf einem kurzen Abschnitt von wenigen hundert Metern bis auf weiteres nur noch eine Fahrspur zur Verfügung. Grund sind Setzungen und Oberflächenverformungen am äußeren und inneren Fahrbahnrand, heißt es in einer Pressemitteilung des Regierungspräsidiums Freiburg. Eine Spur musste aus Gründen der Verkehrssicherheit gesperrt werden. Es ist diesmal eine andere Stelle betroffen als vor etwa einem Jahr.

Derzeit laufen bereits Erkundungsbohrungen zu Klärung der Ursachen und Untergrundsituation, die anschließend sofort mit Unterstützung des Landesamts für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) ausgewertet werden, um bauliche Sicherungsmaßnahmen festlegen und planen zu können. Die Verkehrsteilnehmer werden um Verständnis und um Beachtung gebeten, dass es auf diesem Abschnitt bei erhöhtem Verkehrsaufkommen zu Behinderungen und Staus kommen kann, heißt es seitens des Regierungspräsidiums Freiburg.

Eine Prognose, wie schnell eine Sanierung erfolgen kann, ist zurzeit nicht möglich. Das Regierungspräsidium Freiburg wird über die Ergebnisse der Untersuchungen informieren, wenn diese vorliegen.