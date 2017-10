Rottweil Erhebliche Verspätungen auf Gäubahn

Auf der Gäubahn, der Zugverbindung zwischen Rottweil und Stuttgart, ist es auch am Freitag in beide Richtungen zu erheblichen Verspätungen bereits im Berufsverkehr gekommen.

Am Donnerstag war der Grund eine Stellwerksstörung in Stuttgart, im Bereich des Bahnhofes West. Am Freitag liegt die Ursache in einer Signalstörung bei Böblingen. Die Züge mussten teils über Renningen umgeleitet werden. Das hat im Berufsverkehr zu Verspätungen von bis zu 35 Minuten geführt. Aber auch aus Richtung Singen kamen die Züge am Bahnhof Rottweil erheblich später an.

Gründe dafür nannte die Bahn keine. Bereits seit Tagen kommt es auch im abendlichen Bahnverkehr zu Verpsätungen in beiden Richtungen von bis zu 20 Minuten. Auch hier gibt es bislang von Seiten der Bahn keine Erklärung. Die Verspätungen sollen bis Freitagnachmittag, 16 Uhr, andauern, so die Auskunft der Bahn.