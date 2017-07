Rottweil Erfolgsgeschichte mit Vorbildcharakter

Der Schönauer Bürgermeister, der Lörracher Landrat und Vertreter der Genossenschaften lobten diese bürgerschaftliche und unternehmerische Leistung. Die EWS Elektrizitätswerke Schönau seien ein Wegbereiter für eine dezentrale Energieversorgung und ein wichtiger Impulsgeber über die Ländergrenzen hinaus.

"Ihre Erfolgsgeschichte hat Vorbildcharakter und ist für viele Antrieb für eigenes Handeln. Bleiben sie weiter rebellisch", motivierte der Genossenschaftsvertreter.

Beim dreitägigen Stromseminar gingen zahlreiche Referenten auf die neuesten Entwicklungen beim Klimawandel und im Energiesektor ein. Der Klimaforscher Hartmut Graßl, der Ökonom Nico Paech und der Journalist Franz Alt waren unter den vielen Referenten, die sich für die Energie-und Verkehrswende und eine Änderung des maßlosen Lebensstils stark machten.

Den "Stromrebellinnenpreis 2017" bekam Heffa Schücking von "Urgewald" überreicht. Urgewald lege mit viel Einsatz, Mut und Fachwissen offen, in welche Projekte Großbanken ihr Geld einbrächten und damit förderten, dass die Umwelt zerstört werde. So konnte "Urgewald" im Himalaya einen Staudamm und ein Atomkraftwerk in einem erdbebengefährdeten Gebiet in Bulgarien verhindern.