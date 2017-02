Rottweil Erfolgsgeschichte der Musikschule setzt sich fort

Alle Streicherschüler der Rottweiler Musikschule wurden mit ersten Preisen ausgezeichnet. Der mit acht Jahren jüngste Rottweiler Teilnehmer Hagen Dusold (Violoncello, Klasse Gerlinde Gunkel-Harter) errang ihn gemeinsam mit Valentin Schneider (Kontrabass, Klasse German Klaiber) mit der Höchstpunktzahl 25. Eine Weiterleitung erfolgt für diese Altersgruppe noch nicht. Beim Landeswettbewerb präsent ist die Celloklasse jedoch mit dem Duo Maximiliane Lorenz und Tabea Schneider, die sich ihr Ticket nach Heidenheim mit 24 Punkten sicherten.

Die Geigerinnen Nina Speckhardt (Klasse Gudrun Hafner) und Lilith Aberle (Klasse Daniel Kübler), durften sich über 21 Punkte freuen. In den Solowertungen präsentierte sich vor allem die Gesangsklasse Birgit Wagner-Ruh mit elf Teilnehmern in großartiger Form: Mit ersten Preisen zum Landewettbewerb qualifizieren konnten sich Tabea Schneider zusammen mit ihrem Bruder und Klavierbegleiter Elias (beide 24 Punkte), Nora Eisenmaier (24 Punkte), Simon Haßler (24 Punkte) und Louis Valentin Bihl (23 Punkte, erster Preis). Weitere erste Preise errangen Sophie Herner (22 Punkte), Philippa Wenzler (21 Punkte), Lorenz Felix Knaus (22 Punkte) und Simone Trensch (21 Punkte). Zweite Preise wurden an Alina Knöpfle (19 Punkte) Pauline Kaul (19 Punkte)und Maxine Zähringer (20 Punkte) vergeben.

Aus der Klavierklasse Susanne Hüttner erspielten sich Florentin Lorenz einen ersten Preis (21 Punkte), Elias Hils einen zweiten Preis (20 Punkte). In den Pop-Kategorien wurde Severin Staudinger (Klasse Markus Perenthaler) am Drum Set mit 23 Punkten, einem ersten Preis und der Weiterleitung belohnt. Bei den Gitarristen (Klasse Chaehong Lim) erhielt Simon Gräber mit 16 Punkten einen dritten Preis sowie Felix Rebhan und Okan Cilinger mit 17 Punkten jeweils einen zweiten Preis.

Zum Abschlusskonzert am Sonntag, 12. März, 18 Uhr, im Konzertsaal der Musikhochschule Trossingen wird eingeladen. Der Eintritt ist frei.