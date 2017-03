Rottweil Erfinder der "Spätzlehex" ist tot

Gerne legte Ewald Kern aber auch mal alles aus der Hand, um auf seiner Harley durch die USA zu streifen oder in Namibia der faszinierenden Tierwelt ganz nahe zu sein. 2009 stoppte ein schwerer Unfall beim Bäumeschneiden seinen großen Bewegungsdrang. Aber auch im Rollstuhl wollte er sich nicht kleinkriegen lassen. Am Sonntag ist Ewald Kern friedlich entschlafen. Auch sechs Enkel trauern um den Verstorbenen, dem neben seiner Frau auch zwei Kinder aufgrund von Schicksalschlägen in den Tod vorangegangen sind. Die Beerdigung ist am 15. März.