Rottweil Er geht als König der Straße von der Bühne

Vom Wachtmeister bis zum Präsidenten

Auch wenn Uli Schwarz seinen Dienst als Präsident des durch die Reform entstandenen Polizeipräsidiums Tuttlingen zweimal antreten musste – Würtenberger ließ gestern keinen Zweifel daran, dass er mit seiner "herausragenden Führungserfahrung und der Fähigkeit des Gestaltens" für die Aufgabe bestens geeignet war. Mit seinen 1500 Mitarbeitern habe Schwarz in relativ kurzer Zeit das Präsidium "als verlässlichen Partner in der Gesellschaft positioniert". Dass dabei eine klare Linie polarisiere und man nicht nur die Gunst der Menschen erntet, ist für den Ministerialdirektor nicht verwunderlich. Positive Effekte, so gab er Kritikern mit auf den Weg, seien oftmals eben erst später zu erkennen.

Joachim Dittrich, Leitender Oberstaatsanwalt, gehört zu denen, die die Auswirkungen der Polizeireform und die praktische Umsetzung durch Schwarz neugierig verfolgt haben. Sein Fazit: "Die Zusammenarbeit mit dem großen Präsidium ist anders, aber weiter sehr gut." Und Schwarz habe die effiziente und erfolgreiche Polizeiarbeit immer am Herzen gelegen. Dass Würtenberger gestern noch keinen Nachfolger an der Spitze des Tuttlinger Polizeipräsidiums präsentieren konnte, gefiel Dittrich weniger. Zu gerne hätte er ihm gleich ein paar Sätze zur nächsten Aufgabe mit auf den Weg gegeben, die Justiz und Polizei gemeinsam zu bewältigen haben: die Einführung der elektronischen Akte.

Der Tuttlinger Landrat Stefan Bär nutzte im Beisein seiner Kollegen aus Rottweil, Wolf-Rüdiger Michel, und dem Schwarzwald-Baar-Kreis, Sven Hinterseh, die Gelegenheit, in Richtung Landesregierung die geplanten Bauprojekte in Erinnerung zu rufen, die momentan wegen der Evaluation der Polizeistrukturreform auf Eis liegen. Und Michael Beck aus Tuttlingen, neben Ralf Broß aus Rottweil der einzige Oberbürgermeister aus dem großen Zuständigkeitsgebiet des Präsidiums, zu dem noch die Kreise Freudenstadt und Zollernalb gehören, der zur Verabschiedung von Schwarz gekommen war, konzentrierte seine Kritik auf Nachjustierungsbedarf an der Reform im Zuge der Evaluation.

Der Banditen-Galopp zum Auftakt

Heute ist der erste Tag für Schwarz im Ruhestand. Angesichts von 42 Dienstjahren und dem Werdegang vom Polizeiwachtmeister bis zum Polizeipräsidenten mag sich mancher fragen, ob der Abschied schwer fällt. Die Antwort gab Uli Schwarz gleich doppelt. Zum einen in seiner Rede, zum anderen durch die Auswahl der Musikstücke. Der "Banditen-Galopp", mit dem das Blechbläserquintett des Landespolizeiorchesters die Verabschiedung eröffnete, solle seine letzte Beschäftigung mit Kriminellen sein, scherzte Schwarz. "New York, New York" stehe für seine Reiselust und "That’s a Plenty" für alles, was ihm die Polizei gegeben habe. Schwarz griff dabei selbst zur Klarinette. Musik, Skifahren, Segeln, Kochen – es gibt genügend Hobbys für die freie Zeit. Und mit "King Of the Road" trat er schließlich ab und leitete zum Stehempfang über.