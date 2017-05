Rottweil Entscheidenden Schritt zur Erweiterung des Pflegheims jetzt tun

Hierüber informierte der AWO-Kreisvorsitzende Hans-Peter Faißt aus Rottweil in der Kreisdelegiertenkonferenz der Arbeiterwohlfahrt in Oberndorf. Gewählt worden war Oberndorf als Tagungsort, da die Stadt lange Zeit die Wirkungsstätte von Karl Saile war, der im Rahmen der Kreisdelegiertenkonferenz vom AWO-Bezirksvorsitzenden Wilfried Pfeiffer mit der Ehrenmedaille in Bronze des AWO-Bezirksverbands ausgezeichnet wurde (siehe eigenen Bericht).

In seinen sechs Sitzungen im zurückliegenden Jahr war der AWO-Kreisverband aber auch mit weiteren Themen beschäftigt.

So waren Anträge zur Bezirkskonferenz in Offenburg ebenso Thema, wie die Bundeskonferenz in Wolfsburg. Bei beiden Konferenzen war der AWO-Kreisverband Rottweil jeweils mit Delegierten vertreten. Einen sehr regen Meinungsaustausch hatte es auch mit der SPD-Kreistagsfraktion und dem SPD-Kreisverband gegeben. Eine Besonderheit war auch die erstmals organisierte gemeinsame ganztägige Klausur von AWO-Kreisvorstand und den leitenden Mitarbeitern aller Einrichtungen der AWO Soziale Dienste gGmbH.