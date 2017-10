Rottweil ENRW siegt bei Gerichtsprozess

Wird der Stromdiscounter nochmals aktiv, drohen Bußgelder in sechsstelliger Höhe. In diesem Sinne appelliert Edeltraut Martinkewitz, Abteilungsleiterin Vertrieb der ENRW, an die Kunden, derartige Anrufe umgehend zu melden: "Wer unsicher ist, ob ein Anruf seriös ist, darf sich jederzeit gerne an uns wenden".

Nun drohen Bußgelder in sechsstelliger Höhe

Die ENRW berät Kunden, die an der Haustür oder am Telefon zu einem Anbieterwechsel gedrängt werden. Unter der Rufnummer 0741/4722 22 stehen die Kundenberater für Auskünfte bereit. Alternativ bietet die Bundesnetzagentur für Verbraucher, die von unerlaubter Telefonwerbung betroffen sind, eine Möglichkeit, dies online unter www.bundesnetzagentur.de/unerlaubtetelefonwerbung zu melden. Die Behörde, die in diesem Jahr bereits Bußgelder in Höhe von über 800.000 Euro wegen unerlaubter Telefonwerbung verhängte, wird dann aktiv.