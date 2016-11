Rottweil Enormer Andrang

Begrüßt wurden die zahlreichen Gäste zunächst durch den Grundschulchor, der von der Orffgruppe unterstützt wurde. Konrektorin Ute Brenner gab dann eine kurze Einführung in das Programm des Nachmittages und klärte über das vielfältige Angebot auf, das es hinter vielen Klassenzimmertüren zu entdecken gab. Dort präsentierten sich zum Beispiel der Schulsanitätsdienst, es wurden Einheiten des "Vernetzten Unterrichts" vorgestellt und die Gäste konnten sich selbst an Arbeitsmaterialien versuchen.

Die Besucher informierten sich bei den jeweiligen Schularten nicht nur über den Marchtaler Plan, sondern auch über die Gestaltung der Ganztagsschule. Die Lehrer und Erzieherinnen konnten dabei die Möglichkeiten des Ganztagsangebots im und um das Schulhaus aufzeigen und den Marchtaler Plan anhand von vielen Beispielen erklären. Das Team von Schulleitung und Elternbeirat stand den Besuchern zur Verfügung, sodass kaum eine Frage für die Gäste offen blieb.

Auch vom handwerklichen Profil der Schule machten sich die Besucher in den Werkräumen ein Bild. Die Ausstellung von Werkstücken der Klassen 3 bis 10 gab einen Einblick in die vielfältige Arbeit. Zahlreiche Kinder waren selbst aktiv und trugen freudig ihre selbst gebauten Schätze durch das Schulhaus. Im Grundschulgebäude konnten die Kinder erste Erfahrungen in einer Druckwerkstatt sammeln oder sich im Zwergencafé verwöhnen lassen. Wie jedes Jahr sorgten die achten Klassen für das leibliche Wohl und so konnte an mehreren Standorten bei Kaffee, Kuchen oder Currywurst über die vielen gesammelten Eindrücke gesprochen werden.