Rottweil Engagement oft wie scheues Reh

In dieser Heimstatt des vielfältigen Engagements Rottweiler Bürger kam in der sich anschließenden Aussprache der erfahrenen Akteure ans Licht, was einerseits die Stadt schon lange zur Unterstützung, Förderung, Absicherung, Fortbildung und Verbreitung des Engagements durch die Anlaufstelle mit Gudrun Müller im Alten Rathaus leistet.

Offener Dialog nötig

Andererseits zeigten sich aber auch typische Schwierigkeiten, die im Zusammenwirken von Haupt- und Nebenberuflichen auftreten können. Hier setzt Sendler an mit seinen Überlegungen zum Eigensinn (wir berichteten), wie er gerade bei jenen nicht selten zu sein scheint, die der Gesellschaft etwas zurückgeben wollen. Seine Empfehlung: der offene Dialog auf Augenhöhe, damit die Ressource des bereitwilligen Einsatzes vieler Engagierter genutzt werde.