Rottweil Elftes Gebot: Du sollst dich erinnern

Wen wundert es da, dass die DDR die zweithöchste Selbstmordrate der Welt hatte? Klier spricht von drei Klassenkameraden, die damals den Freitod gewählt haben. Nicht einmal lange Haare waren geduldet. Das ging bis zum organisierten Einfangen und brutalem Schneiden der Jugend ganzer Städte. Ferner war es verboten, sich in Gruppen mit mehr als sechs Personen auf der Straße aufzuhalten. Klier berichtet vom Schicksal ihres Bruders, der für vier Jahre in Haft saß, weil er mit zu vielen Freunden vor dem Bäcker gestanden und so gegen das Versammlungsverbot verstoßen hatte. Später nahm sich Kliers Bruder aus Verzweiflung das Leben.

Nach diesem Ereignis war für Freya Klier als junge Frau klar, dass sie fliehen musste. Nachdem sie den Gedanken verworfen hatte, durch die Ostsee zu schwimmen, bekam sie durch einen Kontakt zu einer schwedischen sozialistischen Jugendtheatergruppe, die die DDR besuchen durfte, an einen gefälschten Pass. Als Klier schon an Bord eines Schiffes nach Schweden war, fand die Flucht ein abruptes Ende: Ein Spitzel auf dem Hafengelände hörte, wie ein Besatzungsmitglied von dem Mädchen in der Kabine erzählte. Und so wurde der ausgetüftelte Fluchtplan vereitelt.

An diesem Punkt zeigt Klier einen Film, bei dem sie selbst Regie geführt hat. Das Schicksal anderer Flüchtlinge, die über Bulgarien flüchten wollten, aber es meistens nicht schafften, wird hier thematisiert. Anschließend schildert Klier die 80er-Jahre: die ersten Discos, das Verschwinden der offenen Polizeigewalt, dafür aber eine Verstärkung der Stasi, ihre erste Jugendbefragung in der DDR und wie sie den ersten Friedenskreis unter dem Dach der Kirche mitgründete. Ihr politisches Engagement brachte Klier ein Arbeitsverbot ein, obwohl sie als Theaterregisseurin sehr erfolgreich und bereits mehrfach ausgezeichnet worden war. Der Staat wollte sich ihrer entledigen und sie zur Ausreise nötigen, Klier verweigerte diese aber, da sie etwas in der DDR bewegen und verändern wollte. Die Stasi reagierte mit durchgeschnittenen Bremsschläuchen und Nervengift im Auto.

Im Gespräch mit den Schülern berichtet sie, wie sie den Mauerfall erlebt hat und wie wütend sie über die Medienpräsenz von Pegida ist. Die Autoren sind Mitglieder der Schülerredaktion des AMG.