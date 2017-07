Rottweil Elfjähriges Mädchen angefahren und geflüchtet

Das Mädchen wollte den Zebrastreifen an der Albert-Gold-Straße von der Schule her kommend überqueren. Die Elfjährige stoppte zunächst auf der Mittelinsel. Die 27-Jährige kam aus Richtung der Schramberger Straße und wollte mit ihrem Auto in die Albert-Gold-Straße nach rechts abbiegen. Da sie nicht blinkte, fuhr das Mädchen los und knallte in die Fahrertür des Ford. Das Kind wurde durch den Aufprall auf den Boden geschleudert. Anstatt dem Kind zu helfen, fuhr die Fordfahrerin einfach weiter.

Das Mädchen wurde durch den Aufprall leicht verletzt. An ihrem Fahrrad entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung stellte eine Polizeistreife den Ford auf einem Parkplatz fest. Die Ford-Fahrerin gab sich nach einer Lautsprecherdurchsage der Polizeistreife als Verantwortliche für den Unfall zu erkennen. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet und ihr Führerschein beschlagnahmt.