Rottweil Elf Fragen schaffen Klarheit

Rottweil. In elf Fragen sollen die Nutzer zu einer Entscheidung kommen. Bei Frage eins heißt es: "Die Hängebrücke soll eine direkte Verbindung zwischen Testturm und historischer Innenstadt herstellen. Turmbesucher könnten zu Fuß in die Innenstadt geleitet werden. Der Autoverkehr zwischen Turm und Stadt könnte so reduziert werden." Und dann: "Glaubst Du, dass viele Turmbesucher die Brücke nutzen werden, um zu Fuß die Innenstadt zu besuchen?" Anschließend besteht die Möglichkeit, sich zwischen Ja, neutral und Nein zu entscheiden. Zudem können die die Nutzer angeben, wie wichtig ihnen dieser Aspekt ist: wenig, normal oder sehr wichtig.

Die nächste Frage befasst sich mit dem Brückeneinstieg im Bockshof und der Ruhe dort: Wird der Park erheblich beeinträchtigt durch Ein- und Ausstieg?

Als Drittes geht es um die Parkplätze in der Innenstadt: "Glaubst Du, dass Rottweil genug Parkplätze hat oder zusätzliche schaffen wird, wenn die Besucherzahlen durch Turm und Brücke steigen?"