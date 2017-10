Rottweil Einfach einmal Grenzen überschreiten

Mit Sack und Pack machte sich die Gruppe mit sieben Betreuten und zwei Betreuerinnen auf den Weg in das Grenzgebiet von Deutschland und Frankreich. Die Männer und Frauen, die sonst in ihren Gastfamilien versorgt und betreut werden, konnten in diesen vier Tagen auch mal neue Erfahrungen und Eindrücke sammeln. Auf dem Programm standen Besichtigung des Straßburger Münsters, Bootsfahrt mit dem Ausflugsboot zur Stadtbesichtigung, Kinobesuch über eine Shoppingtour in Kehl bis hin zum chinesischen Essen. Bei so vielen Unternehmungen kamen die gemütlichen Abendstunden in der Hotellobby gerade richtig.

Die Fachdienste Netzwerker mit ihren betreuten Wohnangeboten in Gastfamilien, bieten jedes Jahr zusätzliche Freizeitangebote wie Tagesausflüge oder mehrtägige Freizeiten für die Betreuten an. Das Betreute Wohnen in Familien (BWF) ist eine gefragte Betreuungsform für Menschen mit Hilfebedarf. Neue Gastfamilien sind willkommen.

n Bei Interesse können sich Familien bei den Fachdiensten Netzwerker in Zimmern-Stetten unter Telefon 07403/90 20 07 10, oder online unter www.fachdienste-netzwerker.de informieren.