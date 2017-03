Rottweil Eine Plattform für Kontakte und Ideen

Organisiert wurde diese von der Business School Alb-Schwarzwald. Hunderte Unternehmer, Führungskräfte, Politiker und interessierte Bürger kamen am Samstag in der Rottweiler Stadthalle zusammen, um sich ein Bild von den aktuellen Entwicklungen in der Welt und in der Region zu machen, ihre Erfahrungen auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen. "Treffpunkt Wirtschaft" verbindet eine Wirtschaftsmesse und eine Kontaktbörse und hat sich inzwischen zu einer festen Größe in der Region entwickelt. Dem engagierten Organisationsteam um Ute und Berthold Villing ist wieder einmal eine perfekte Mischung aus Information und Kommunikation gelungen.

"Das Miteinander, das Kennenlernen ist spannend und macht viel Freude", sagte der Leiter der Business School Berthold Villing. "Unser Leben wird reicher durch Beziehungen. Es ist schön, heute alte Bekannte zu sehen und auch neue Kontakte knüpfen zu können", so Villing. Begeistert von der Veranstaltung zeigte sich Oberbürgermeister Ralf Broß: "Es ist ein Alleinstellungsmerkmal für die Region."

Hohe Gäste waren am Samstag in Rottweil zu Besuch. Ernst Pfister, ehemaliger Wirtschaftsminister, sprach über Innovation und Qualifikation. Johann Löhn, Präsident der Steinbeis-Hochschule Berlin und Ehrenkurator der Steinbeis-Stiftung, hatte viel Lob für die Veranstalter: "Was sie auf die Beine stellen, ist unglaublich." Die in Rottweil beheimatete Business School sei eines der kleinsten, aber erfolgreichsten Institute der Steinbeis-Hochschule, sagte Löhn. Den Zuhörern bot er viele Impulse zu Themen wie Technologiewandel und Vernetzung, künstliche Intelligenz und Bewältigung der Informationsflut.