Rottweil Eine Musik entwickelt aus zwei Traditionen

Rottweil. Zur Aufführung kommt Musik auf koreanischen Instrumenten und Werke des koreanischen Komponisten Isang Yun sowie Ludwig van Beethovens. Einlass ist ab 18 Uhr.

"Ein Komponist kann die Welt, in der er lebt, nicht gleichgültig betrachten. Wo es Schmerzen gibt, wo es Unrecht gibt, will ich mitsprechen durch meine Musik." Menschlichkeit solle seine Musik ausdrücken, ihr dienen, dabei aber ganz aus sich und für sich sprechen. Als Isang Yun dies 1985 sagte, hatte der Deutsch-Koreaner, 1917 in Tongyông geboren, bereits einen langen Weg beschritten. 1943 von den japanischen Besatzern inhaftert und gefoltert, 1967 vom südkoreanischen Geheimdienst aus Berlin entführt und erst nach internationalen Protesten zwei Jahre später freigekommen, hatte Yun auf spezielle Weise aus den Sackgassen der musikalischen Nachkriegsavantgarde herausgefunden: Mit einer Synthese der Musik seiner Herkunft und dem, was er in der Nachfolge von Arnold Schönberg und Co., von Zwölftontechnik und Serialität, adaptiert hatte. Isang Yun starb 1995 in Berlin.

1987 entstand das Ingo und Johannes Goritzki gewidmete "Duetto concertante" für Oboe, Violoncello und Streicher – als Auftragskomposition für die Sommersprossen und im Festival uraufgeführt: Musik von weit atmender, unmittelbar erfahrbarer "Menschlichkeit". Das "Duetto concertanto" wird in diesem Jubiläumskonzert und zum 100. Geburtstag des Komponisten erneut erklingen, ebenso sein Konzert für Oboe und Orchester.