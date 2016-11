Rottweil Eine Mini-Messe für kleine Leseratten

Für die Kinder gab es zunächst ein Quiz. Wer die Büchertische aufmerksam durchstöberte, fand auch schnell die Antworten auf die Fragen. Schon die Kleinsten hatten ihren Spaß dabei. Sie kamen zudem beim Bilderbuchkino auf ihre Kosten. Die Geschichte vom "kleinen Gott und den Tieren" faszinierte die Kinder, die gespannt lauschten und die Bilder auf der Leinwand anschauten.

Neue und gute Kinder- und Jugendliteratur wird bei der Ausstellung präsentiert. Angesprochen sind nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern auch Eltern, Großeltern und Lehrer, die sich informieren und zugleich ausgiebig stöbern möchten.

Trotz Tablet und Co. hat das Buch nicht ausgedient. Das haben die Besucherzahlen am Wochenende gezeigt. "Es wird nach wie vor sehr gerne gelesen. Kinder fühlen sich in der Welt der Bücher daheim. Sie gehen auch gerne auf Entdeckungsreise", weiß Eckhart Fink, Filialleiter von Buch Greuter. Und es gebe ein schier unendliches Angebot im Kinder- und Jugendbuchbereich, wie die Frankfurter Buchmesse wieder gezeigt habe. "Ich begrüße es sehr, dass es in Rottweil diese Ausstellung gibt, da sie einen wichtigen Beitrag zur Leseförderung leistet", so Fink.

Höhepunkt der Ausstellungen seien immer die Autorenlesungen. In diesem Jahr war Gudrun Mebs zu Gast und las aus ihren Büchern vor. Sie gehört zu den renommiertesten deutschen Autorinnen des Kinder- und Jugendbuchbereichs.

Liebevoll waren die Büchertische für die verschiedenen Altersgruppen arrangiert und luden zum Schmökern und Stöbern ein. Bilder- und Vorlesebücher für die Kleinsten waren ebenso zu finden wie Jugendromane und Sachbücher. Sehr gefragt waren auch die weihnachtlichen Bücher, die auf einem gesonderten Tisch einen Platz gefunden hatten. "Wilde Bücher" gab es bei der Sonderbuchausstellung, die in diesem Jahr von der katholischen öffentlichen Bücherei bestückt war. Und wer nach so viel Stöbern und Schmökern müde war, der konnte sich bei Kaffee und Kuchen oder Saft und Brezel wieder stärken, bevor es zum Basteln oder in die nächste Schmökerrunde ging.