Rottweil Eine gute Turm-Figur

Rottweil (az). Teil zwölf des Turm-Starschnitts wurde am Donnerstag im Schwarzwälder Boten veröffentlicht. Jetzt ist das Bild komplett. Alle zwölf Teilbilder in der richtigen Reihenfolge zusammengeklebt, ergibt eine nächtliche Aufnahme des Testturms auf dem Berner Feld im Poster-Format. Der Rottweiler Fotograf Ralf Graner hat diese Aufnahme geschossen. Wer mit dem gesamten Starschnitt zu ihm ins Fotostudio kommt, erhält als Belohnung einen Abzug des Motivs in einem freilich handlicheren Format.