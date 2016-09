Rottweil Eine Gräfin hebt ab

Der Ballon kam bei Geigers Flug am Sonntag auf eine Geschwindigkeit zwischen fünf und zehn Knoten, was knapp zehn bis 20 Stundenkilometern entspricht. Gestartet wurde von einem Berg bei Wurmlingen aus. "Saugut fühle ich mich, und ich freue mich auf die Fahrt", sagte Waltraud Geiger, bevor es losging. Ihre Kamera hatte sie dabei. Schließlich wollte die Hobbyfotografin zahlreiche Bilder schießen, um möglichst viele Eindrücke und Erinnerungen mitzunehmen.

Zunächst allerdings musste der Ballon ausgepackt und aufgeblasen werden. Dabei halfen alle mit. 180 Kilogramm wiege alleine der Ballon, der mit Propangas funktioniert, erklärte Bölling. Zuerst wurde er aufgeblasen. Danach folgte die Eingabe der Wärme, und bald schon hob sich der beeindruckende Ballon. Plötzlich ging es schnell: Alle Passagiere stiegen in den Korb. Mit der Spannung stieg der Heißluftballon, und Enkelchen Maximilian winkte seinen abhebenden Großeltern vergnügt hinterher.

Pilot Helmut Martin hatte nicht nur alle technischen Abläufe im Griff, sondern stets einen lockeren Spruch parat. "Das Erlebnis da oben in der Luft ist unbeschreiblich. Vor allem die unendliche Stille. Diese Momente habe ich bewusst eingesogen", berichtete Waltraud Geiger nach der Landung. Die Besatzung im Korb war sofort per Du. Obwohl im Korb Enge herrschte, konnten sich die Passagiere frei bewegen. Wider Erwarten sei es in der Höhe warm gewesen, erzählte Geiger.

Unterdessen hatten auch die Begleiter am Boden ihren Spaß. Sie fotografierten den Ballon, und der staunende Maximilian rief und winkte seinen Großeltern zu.

Nach eineinhalb Stunden endete die Fahrt in der Nähe von Tuningen. Die untergehende Sonne färbte den Himmel in traumhaft feurigen Farbtönen. Pilot Martin foppte seine Passagiere zum Schluss und kippte den Korb – weil Waltraud Geiger zuvor immer gejammert hatte: "Bitte den Korb bei der Landung nicht flach legen." Aber für eine echte Ballonfahrerin ist das kein Problem. Und das ist die Rottweilerin nun. Sie wurde auf den Namen "Gräfin Waltraud Ballonfreifrau vom hübschen Hölzle in den Schönwiesen liegend" getauft.

Nach der Landung packten alle mit an, um das Gefährt in einem großen Sack zu verstauen. Waltraud Geiger meinte beim Abschied gut gelaunt: "Ich würde jederzeit wieder eine Ballonfahrt machen. Danke, Schwabo, für das außerordentliche Erlebnis!"