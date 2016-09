Rottweil Eine Gemeinde reich an Leben

Für Spiel und Spaß bei den Kleinen sorgten währenddessen die Erzieherinnen des Kindergartens Arche Noah. Dass auch die Gemeinde der Gehörlosen den Gottesdienst durch den Gebärdenchor bereichert, gehört schon dazu und ist aus dem Gemeindeleben nicht mehr wegzudenken.

Die Formel "nah am Evangelium" fand ihre Verwirklichung in der thematischen Umsetzung durch das Familiengottesdienstteam. Passend zum Caritas-Sonntag griffen sie in sehr lebensnaher Weise das sensible Thema reich und arm auf – mit einer Predigtgeschichte, bei der hinterher nicht mehr klar war, wer eigentlich zu den Armen und wer zu den Reichen gehört. Es ist eine Frage des Bezugspunktes, so stellte sich heraus. Wer arm an Geld ist, kann sehr reich an Lebendigkeit sein und andersherum. Auch der Glücksfall, dass der Rottweiler Künstler Franz Friedrich in der Gemeinde lebt und ihr mit seinem Bild "Das Heil der Welt" ein besonderes Geschenk gemacht hat, das ihr Leitschnur und Inspiration ist, kam beim Gemeindefest zum Tragen. So stellte er den Zuhörern das Bild mit zahlreichen aktuellen Bezugspunkten vor.