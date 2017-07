Rottweil Eine ganze Klasse nicht zu sehen

Im Laufe des Vormittags waren es 200 Schüler, die von den jungen Männern des Round Tables ermutigt wurden, an die Gefahren rund um ein Fahrzeug zu denken.

"Immer wieder kommt es zu schlimmen Unfällen, auch in Rottweil sind es mehrere Kinder, die jährlich auf dem Schulweg verunglücken, zum Glück bisher keines mit einem Laster, das wäre der worst Case," so Bernd Pfaff von der Stadt Rottweil beim Besuch der Aktion vor dem Rathaus.

Der wohl wesentliche Punkt für die Sicherheit im Straßenverkehr ist die Aufklärungsarbeit an den Schulen mit der zentralen Fahrradprüfung. "Am praktischen Beispiel zeigen wir den Kindern, welchen Abstand sie von einem Lastwagen halten müssen und in welchen Bereichen rund um einen LKW sie sich im großen Gefahrenbereich befinden", so Boris Braun, Präsident von Round Table Rottweil.

Das Projekt "Raus aus dem toten Winkel" war zu Beginn ein deutschlandweites einmaliges Projekt von Round Table Deutschland. Der Rottweiler Tisch hält jedes Jahr daran fest und wird diese Aktion auch in den kommenden Jahren weiterführen.

Weitere Informationen: mehr zur Aktion findet man unter www.rt-224.de