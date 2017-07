Rottweil. Ein bislang unbekannter Einbrecher drang auf bislang noch nicht eindeutig geklärter Weise am Donnerstag zwischen 11 und 12.30 Uhr in ein Wohnhaus in der Klaiber-Kasper-Straße ein. Vermutlich stieg der ungebetene Gast über ein Fenster ein, so die Polizei in ihrer Mitteilung. Er entwendete eine schwarze Geldbörse, in der sich Bargeld sowie diverse Bankkarten befanden. Zeugenhinweise werden an die Polizei Rottweil, Telefon 0741/47 70, erbeten.