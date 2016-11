Rottweil Einbrechern einen dicken Riegel vorschieben

Kreis Rottweil. Der in der Republik entstandene wirtschaftliche Schaden wird auf über 500 Millionen Euro im Jahr beziffert. Neben materiellen Schäden machen die psychischen Belastungen, die bis zu traumatischen Krankheitsbildern gehen können, den Opfern enorm zu schaffen. Nahezu jedes sechste Opfer zieht nach der Tat aus seiner Wohnung aus.

Polizei: Gegen Einbrecher alle Hebel in Bewegung setzen

Die Polizei sieht in der Eigenvorsorge durch Einbau von Sicherungstechnik, sicherheitsbewusstes Verhalten und Aufmerksamkeit im Wohnumfeld wichtige Beiträge, um diesem Kriminalitätsproblem besser Herr zu werden. Die Stiftung Deutsches Forum für Kriminalprävention (DFK) hat in Zusammenarbeit mit der polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes ein Konzept zum Einbruchschutz erarbeitet. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) hat in Zusammenarbeit mit Bundesministerien Fördermaßnahmen entwickelt.