Rottweil Ein wichtiges Signal für beide Seiten

Kreis Rottweil. Ihr feierliches Bekenntnis leistet die 20-Jährige im voll besetzten Hofersaal der Kreissparkasse – stellvertretend für 302 Neubürger des Landkreises. So viele Zuwanderer haben hier seit November 2014 die deutsche Staatsangehörigkeit – und somit neue Rechte und Pflichten – erhalten. Die meisten Eingebürgerten kommen aus der Türkei (47), dem Kosovo (33), Rumänien (25), Kroatien (22), Italien (15) und der Russischen Föderation (14). Insgesamt sind es Vertreter aus 50 Nationen.

"Ihre Biografien sind so unterschiedlich wie die Gründe und die Wege, die Sie nach Deutschland geführt haben", sagt Landrat Michel zu Beginn der Einbürgerungsfeier. Viele seien auf der Suche nach einem besseren und freieren Leben nach Deutschland gezogen, andere seien dem Glück oder der Liebe gefolgt. "Mit dem Entschluss, deutsche Staatsbürger zu werden, haben Sie ein wichtiges Signal gesetzt: Sie wollen dazugehören, mit uns zusammenleben, arbeiten, feiern", unterstrich Michel. Er zeigte sich überzeugt: "Das bedeutet auch, dass Sie bereit sind, Verantwortung zu übernehmen in Ihrer neuen Heimat." Der Landrat hob besonders die wichtige Rolle der Bildung und der Sprache hervor. Er ermutigte die Neubürger, sich ehrenamtlich zu engagieren, am politischen Leben teilzunehmen, tolerant zu sein und die Gesellschaft in Deutschland aktiv mitzugestalten. Er forderte die Neubürger auf, bei der Integration von Neuankömmlingen als "Brückenbauer" mitzuwirken.

Gastredner Thomas Albiez, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Schwarzwald-Baar-Heuberg, sprach von den großartigen Chancen, die das Land und die Region bieten. Als Vertreter der Wirtschaft zeigte er die besondere Rolle von mittelständischen Unternehmen auf, die "sich der Region verbunden fühlen, gute Geschäftsführer und wunderbare Mitarbeiter haben." Das Modell des Mittelstandes sei im Südwesten Deutschlands historisch gewachsen, erklärte Albiez.