Rottweil Ein Weihnachtsdorf entsteht

Die Besucher erwartet ein stimmungsvolles Ambiente und abwechslungsreiches Programm. Der Weihnachtsmarkt ist geöffnet am Samstag, 2. Dezember, von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag, 3. Dezember, von 12 bis 18 Uhr.

Festlich geschmückte Hütten, in denen kunsthandwerkliche Gegenstände, weihnachtliche Accessoires, Holzspielzeug und vieles mehr angeboten wird, laden zum Verweilen ein. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Zudem können am mobilen Verkaufswagen der Psychiatrischen Rehabilitation Luisenheim Wurst- und Fleischprodukte aus der klostereigenen Metzgerei in Untermarchtal erworben werden.

Chöre unterhalten