Rottweil Ein verheißungsvoller Vorgeschmack

Kreis Rottweil. Im voll besetzten Foyer des Heinrich-Kipp-Werks in Sulz-Holzhausen trafen am Mittwochabend Kunst und Kultur auf Wirtschaft. Arien aus "Don Giovanni", aber auch aus anderen Opern standen auf dem Programm.

Den unterhaltsamen Reigen eröffnete Tibor Brouwer mit seinem voluminösen Bass als Figaro und stellte sich mit der temperamentvollen Kavatine "Largo al factotum della città" als geschätzter Barbier vor. Überall wird er gebraucht, nicht nur zum Haareschneiden. Er beklagt sich selbstbewusst und imitiert die nach ihm rufenden Personen. Eine meisterhafte musikalische Umsetzung ist Gioachino Rossini gelungen. Für Brouwers Interpretation mit schnellen virtuosen Passagen und für sein schauspielerisches Können gibt es Bravo-Rufe. Inniges, berührendes Liebesglück boten Marie-Kristin Schäfer, Mezzosopran und Garrie Davislim, Tenor, beim Duett "La ci darem la mano" (Reich mir die Hand mein Leben) aus "Don Giovanni". Mit "Mi tradi quell‘alma ingrata" sang Jasmin Etezadzadeh eine weitere Arie aus Mozarts Oper, wobei sie mit ihrer ausdrucksstarken Stimme überzeugt.

Beide Stücke brachten als Einstimmung auf die fünften Opernfestspiele Glatt höchste Anerkennung durch die Zuhörer. Danach erklang der warme Tenor von Garrie Davislim in "Dein ist mein ganzes Herz" aus "Land des Lächelns" von Franz Lehár. Antonín Dvorák war mit dem sentimentalen "Lied an den Mond" aus "Rusalka" ein weiterer spannender Programmpunkt. Nina-Maria Fischer begeisterte mit ihrem bezaubernden Sopran als singende Nixe, die mit verträumten Augen von ihrer tiefen Sehnsucht nach Liebe erzählt – auf tschechisch übrigens. Glaubwürdig und mitreißend sind Davislim und Brower im Duett "Dio, che nell‘alma" aus "Don Carlos" von Giuseppe Verdi. Mit unerhörter Transparenz und Klangschönheit sangen die fünf Solisten "Sola, sola in buio loco" als weiteres Stück aus "Don Giovanni", dem bestraften Wüstling. Nach der Pause kam Georges Bizet mit "Carmen" zu Gehör. Tibor Brouwer zeigte große Leidenschaft beim Torerolied "Votre Toast" des Stierkämpfers Escamillo. Mit "Habanera" schlüpfte Marie-Kristin Schäfer ohne vulgäre Brusttöne in die Rolle der erotischen Carmen. Bewunderung weckte Brouwer mit seinem kraftvollen Timbre bei "Mein Sehnen, mein Wähnen" aus "Die tote Stadt" von Erich Wolfgang Korngold. Weitere Glanzpunkte waren "Spiel auf Deiner Geige" aus der Operette "Venus in Seide" von Robert Stolz, von Jasmin Etezadzadeh hervorragend interpretiert. Hier spielt der künstlerische Leiter Sven Gnass nicht auf der Geige, sondern auf dem Akkordeon. Bei "Ich hätt’ getanzt heut’ Nacht" aus "My fair Lady" von Lerner und Loewe forderte Marie-Kristin Schäfer den Regisseur Lars Franke zum Tanzen auf. Großer Applaus und stehende Ovationen für überzeugende Stimmen und für die Instrumentalisten Stephen Hess, Piano und Rolf Degenkolb, Kontrabass, die souverän und sensibel die musikalischen Aussagen der Sänger unterstrichen. Das mitreißende Trinklied "Brindisi" aus "La Traviata" von Giuseppe Verdi gab es als Zugabe. Die Premiere der Freiluft-Produktion des "Don Giovanni" im Wasserschloss Glatt ist am Freitag, 21. Juli, weitere Aufführungen am Samstag, 22. Juli sowie am Freitag, 28. Juli. Karten im Vorverkauf gibt es unter www.schwabo.de/tickets oder der Ticket-Hotline 07423/7 87 90.