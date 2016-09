Rottweil "Ein sehr konstruktives Treffen"

Himmel lobt das Engagement, mit dem dabei vorgegangen worden sei. Und die Schlussrunde bestätigte seinen Eindruck: Die große Mehrzahl der Teilnehmer habe die Gelegenheit genutzt und sich zu Wort gemeldet. Von keinem sei dabei etwas negatives über den Ablauf des Treffens zu hören gewesen. "Die Quintessenz war: Man kann unterschiedlicher Meinung sein und trotzdem konstruktiv zusammenarbeiten", fasst Wolfgang Himmel ein Ergebnis des Abends zusammen.

Vor dem dritten Treffen am 10. Oktober steht translake nun eine Fleißaufgabe bevor. Es gelte, das gesammelte Material zu verdichten. "Dabei soll natürlich nichts verloren gehen und trotzdem in griffigen Formulierungen" zu Papier gebracht werden, kündigt der Moderator an. Himmel plant, bereits mit einem Vorschlag für die Abschluss-Empfehlung in das nächste Treffen der Dialoggruppe zu gehen. Er ist zuversichtlich, in vielen Punkten einen Konsens finden zu können. Bei den strittigen Themen könnte es hingegen eine Gegenüberstellung der Positionen geben. Er habe die Hoffnung, dass es am Ende "keine großen Sieger und Verlierer gibt, sondern alles friedlich abläuft". Das Ziel der Dialoggruppe bleibe jedenfalls, für den Gemeinderat eine Beschlussempfehlung auszuarbeiten.

Beim zweiten Treffen der Dialoggruppe bekam Henry Rauner die Möglichkeit, über das Bürgerforum Perspektiven Rottweil zu sprechen. Und auch Winfried Hecht nutzte die Gelegenheit, die neu gegründete Bürgerinitiative und deren Absichten vorzustellen. Verschiedene Teilnehmer, so Himmel, hätten dabei die Frage angesprochen, ob nicht sofort ein Bürgerentscheid anberaumt werden sollte, um die Zeit der Unsicherheit abzukürzen.