Rottweil Ein Jubiläumsjahr mit Erfolgsbilanz

Dank der Neuentwicklungen blicke das Unternehmen zuversichtlich und mit einem beruhigenden Auftragspolster in die Zukunft. Das verstehe man aber im Hause Gebr. Schwarz besonders als Herausforderung und Verpflichtung zugleich und messe der Weiterbildung der Mitarbeiter sowie der Ausbildung von Fachkräften eine besondere Bedeutung bei.

Zum Jahresende zählte das Unternehmen 15 Auszubildende in fünf Berufen, und in diesem Jahr konnten erneut alle Abgänger in unbefristete Arbeitsverhältnisse übernommen werden. Die Gesunderhaltung der Mitarbeiter nimmt das Unternehmen ebenfalls sehr ernst. Bewegung, gesunde Ernährung, Kurse in Zusammenarbeit mit der AOK sowie sportliche Angebote stehen zur Auswahl.

Die Jubilare wurden schon im November geehrt. Eine Urkunde und ein Präsent erhielten für zehn Jahre Betriebszugehörigkeit: Claudia Herzeg, Thomas Arendt, Gudrun Schuller, Dennis Rumpf, Katharina Krüger, Dubravko Oredic und Alexander Senin. Für 25 Jahre: Anne Kramer. Auch in diesem Jahr wurde ein Urgestein für 40 Jahre Betriebszugehörigkeit geehrt: Joachim Müller. Ludwig Baur wurde nach 25 Jahren, Franz Buttil nach 16 Jahren in den Ruhestand verabschiedet.