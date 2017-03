Rottweil Ein Instrument der Kritik

Rottweil. Der Hofmeister oder die Vorteile der Privaterziehung von Jakob Michael Reinhold Lenz feiert am 10. März um 20 Uhr im Zimmertheater Rottweil Premiere. Die Regie führt Peter Staatsmann, die Dramaturgie Bettina Schültke. Es spielen: Frank Deesz, Heidrun Fiedler, Isabelle Groß de García, Niklas Leifert und Petra Weimer. Lenz rechnet in "Der Hofmeister" 1774 mit Verhältnissen ab, die er aus eigenem Erleben kannte: Junge Akademiker mussten sich mangels anderer Möglichkeiten als Hauslehrer bei adeligen Familien verdingen.

Verschiedene Erziehungsstile sorgen für Zündstoff

So auch die Hauptfigur Läuffer, der von der Hausherrin gedemütigt eine Liaison mit ihrer Tochter eingeht, sie schwängert und davon gejagt wird. Läuffer kommt vom Regen in die Traufe, als er zu dem Dorfschullehrer Wenzeslaus flüchtet, der Selbstdisziplin und Enthaltsamkeit predigt. Um seine sexuellen Gelüste zu töten, kastriert sich Läuffer schließlich selbst und wird für diese radikalste Form der Triebunterdrückung von seinem neuen Mentor als Vorbild für die Jugend gefeiert. In der an aberwitzigen und grotesken Verwicklungen reichen Komödie kommt alles zu einem guten Ende. Lenz kritisiert nicht nur den Dünkel und Hochmut des Adels, vielmehr stellt er die freiwillig gewählte Abhängigkeit des Bürgertums und dessen fehlenden Kampfgeist in Frage.