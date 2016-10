Rottweil Ein gewagtes Spiel mit dem Tod?

Der Geschäftsführer der Tiefbaufirma entlastete die Angeklagten, die langjährige und gute Kräfte seien. Zu dem Unfall hätten unglückliche Umstände geführt, unter anderem der Schwemmboden. Nur zögerlich antwortet der 58-Jährige auf die Frage, wer verantwortlich gewesen sei: "Der Vorarbeiter", sagte er schließlich, "Er hatte die Verantwortung. Es ist aller Ehren wert, wenn er einen Kollegen retten will, aber er darf nicht in den ungesicherten Bereich." Nachfragen von Richterin Larissa Terlecki und Staatsanwalt Markus Wagner beim Geschäftsführer und einem weiteren Bauleiter machten deutlich, dass der 36-Jährige nie offiziell zum Vorarbeiter ernannt worden war und keine Lohnerhöhung wegen einer Höherstufung erhalten hatte. Er habe sich durch Qualität und Verantwortungsbewusstsein ausgezeichnet und sei "über Jahre rangezogen worden".

"So kann man nicht arbeiten"

Der Geschäftsführer selbst war zum Zeitpunkt des Unglücks nicht in Immendingen. Zur Sprache kam ein Schreiben seines Anwalts, der erklärte, der Chef habe persönlich veranlasst, dass genügend Verbau-Elemente zur Verfügung stehen und den Bauleiter entsprechend instruiert. Ob das stimme, fragte der Staatsanwalt. "Nein", sagte der Bauleiter. Er geriet ins Schussfeld, als sein Verteidiger theoretische Unfallursachen ins Spiel zu bringen versuchte. Das quittierte der Anwalt der Kinder des Toten, die als Nebenkläger auftreten, mit einer gezielten Frage an den Gutachter: Müsste ein Bauleiter nicht auf die Idee kommen, dass man so nicht arbeiten kann, wenn auch noch ein Verbau-Teil neben der Grube liegt? "Nein, so kann man nicht arbeiten", sagte der Gutachter. Für kommenden Dienstag sind ab 9 Uhr die Plädoyers und das Urteil geplant.