Rottweil Ein dickes Paket für Literaturfreunde

Rottweil. Der 16. Rottweiler Stadtschreiber, Dmitrij Gawrisch, wird bei etlichen Gelegenheiten zu erleben sein. Bei seinem Amtsantritt im Konvikt am Donnerstag, 29. September, wird er sich in einer kurzen Lesung selbst vorstellen. Am 4. Oktober gibt es eine Lesung mit Gespräch auf Deutsch und Russisch aus seinen Reportagen "Wartet nicht auf Regen", die der gebürtige Ukrainer am Treffpunkt Hegneberg anbietet.

In der offenen Jugendschreibwerkstatt der Volksbank Rottweil arbeitet Gawrisch ab 6. Oktober mit schreibbegeisterten Jugendlichen am Thema "Reportagen – Geschichten finden und erzählen". Unter dem Titel "Die Manieren meiner Vorväter zur Lektion für die Zukunft" gibt der Stadtschreiber am 25. Oktober im "Schwarzen Lamm" einen Einblick in sein literarisches Schaffen.

Ein besonderes Glanzlicht ist täglich vom 1. bis 3. Dezember das Gastspiel "Brachland" im Zimmertheater, einem Drei-Personen-Stück von Dmitrij Gawrisch, in dem es um zwei asylsuchende Brüder in der Schweiz geht. In der Produktion der Stückbox Basel spielt unter anderem der Schauspieler Robert Baranowski, der bereits einige Male am Zimmertheater gastierte.