Rottweil Ein anspruchsvolles Publikum

Frau Schatz, Sie planen die nächste Spielzeit der Dreiklangkonzerte in Rottweil. Worauf legen Sie denn dabei besonderen Wert?

Nach längerer Pause dürfen sich die Gäste ja wieder auf drei Konzerte in Rottweil freuen.

Am 15. Dezember steht das Weihnachtskonzert in der Kapelle der Helios-Klinik an. Was kann das Publikum dabei erwarten?