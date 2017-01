Rottweil Ein Angeklagter setzt auf Randale

Nachdem am 14. Verhandlungstag dessen in Rumänien angesammelter Vorstrafenkatalog ins Verfahren eingeführt werden sollte, flippte der Mann völlig aus, so dass Vorsitzender Richter Karlheinz Münzer sich veranlasst sah, den Sitzungstag zu beenden.

Gestern nun, bei der Fortsetzung, ein ähnliches Bild: Dieser Angeklagte wehrte sich mit Händen und Füßen gegen einen Eintritt in den Gerichtssaal. Selbst mit vier zur Unterstützung der Vollzugsbeamten herbeibeorderten Polizisten gelang es nicht, den Mann aus der Zelle im Gerichtsgebäude in den Saal 201 zu komplimentieren. So wurde das Verfahren in Abwesenheit fortgesetzt. Auch wenn eine zwangsweise Vorführung doch noch gelingen sollte, würde sein Mandant nur die Verhandlung stören, ließ Verteidiger Bernhard Mussgnug wissen. Er halte eine solche Vorführung auch nicht für unerlässlich, gab der Anwalt dem Gericht Unterstützung dafür, das Nichterscheinen des renitenten Mannes zu akzeptieren, dem der psychiatrische Gutachter im Übrigen volle Verhandlungsfähigkeit bescheinigte. Dessen aggressiver Zustand müsse als trotzig inszeniertes Rückzugsverhalten interpretiert werden. Ein psychischer Ausnahmezustand sei nicht feststellbar.

Unwohl fühlt sich dieser Angeklagte offenbar vor allem in Nähe der Gerichtsbarkeit. Sein Verhalten gestern, vor Verhandlungsbeginn in der Vollzugsanstalt und auch bei der Fahrt zum Verhandlungsort, wurde laut Münzer von Vollzugsbeamten als tadellos beschrieben. Erst im Gerichtsgebäude sei er ausgerastet.