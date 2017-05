Rottweil Ein anderer Blick aufs Leben

Zum Auftakt hat die Frauen-Union Ursula Deiber, Vorsitzende der Rottweiler Sitzwache, eingeladen. Die Sitzwache in Rottweil gibt es seit 25 Jahren. Die Mitglieder begleiten schwerkranke und sterbende Menschen. Die Frauen waren an diesem Abend durchweg beeindruckt vom besonderen Engagement der ehrenamtlichen Sterbebegleiter. Ursula Deiber erzählt Wissenswertes. Aktuell zähle der Verein 23 Aktive. Leider gehöre der Gruppe nur ein Mann an, sagte Deiber.

400 bis 600 Stunden im Jahr leisten die Ehrenamtlichen am Krankenbett oder im Haus eines Schwerkranken. Ursula Deiber und ihre Kollegen begleiten 28 bis 35 Personen jährlich auf ihrem letzten Weg. Die Einsätze finden im Stadtgebiet Rottweil und in umliegenden Gemeinden statt. Deiber betonte laut Pressemitteilung, dass alle Mitglieder ausgebildet seien, regelmäßig an Fortbildungen teilnähmen und der Schweigepflicht unterlägen.

Auf die Frage, wie man sich so einen Einsatz vorstellen müsse, antwortete Deiber: "Ganz unterschiedlich", denn jeder benötige etwas anderes. Das könne singen, beten oder schweigen sein, Karten spielen, Spaziergänge oder ein Stück Schwarzwälder Kirschtorte essen. "Ich bekomme meist mehr zurück als ich gebe und ich habe einen anderen Blick aufs Leben bekommen", meinte Deiber.