Rottweil Ein Abo auf den Turniersieg

Rottweil. Beim Grundschul-Fußballturnier an der Johanniterschule kämpften neun Mannschaften um den Pokalsieg in vier Altersklassen. Es war ein Wiedersehen mit vielen Bekannten aus den Vorjahren, als die Mannschaften der umliegenden Rottweiler Grundschulen auf dem Pausenhof der Johanniterschule eintrafen. Die Kinder spielten, angefeuert durch zahlreiche Zuschauer, durchweg fair in mehreren Runden um den Sieg und zeigten dabei, dass sie richtig gut kicken können. Alle waren mit Spaß und Eifer bei der Sache, und die Schiedsrichter Uli Dom aus Rottweil und Werner Pfundstein aus Schramberg sorgten für einen regelgerechten Ablauf.