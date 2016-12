Rottweil Eifersucht sorgt für viele wahnsinnige Momente

Gestern wurde der Mann wegen verschiedener Delikte zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt. Das der Anklage zugrunde gelegte zentrale Geschehen spielte sich am 27. Februar 2016 in Rottweil ab, wo er – wieder einmal von Wahnvorstellungen getrieben und durch Alkoholkonsum hemmungsloser gemacht – von seinem Wohnort Tuttlingen aus mit dem Taxi angekommen war. In Rottweil drang er in die Wohnung seiner Exfrau ein und ging ihr so an den Kragen, dass wegen der körperlichen Verletzungen ein viertägiger Krankenhausaufenthalt und eine vierwöchige Krankschreibung die Folge waren. Die psychischen Folgen – insbesondere für einen der beiden vierjährigen Zwillinge des einstigen Paares, der das Geschehen hautnah miterleben musste – seien noch gar nicht abschätzbar, sagte der Vorsitzende Richter Karlheinz Münzer gestern bei seiner einstündigen Urteilsbegründung, in der ausführlich zu den Straftatbeständen Hausfriedensbruch, Körperverletzung und Fahren ohne Fahrerlaubnis und zur im Wahn gefangenen Persönlichkeit des 38-Jährigen einging. Der hatte sich nach der Tat in tiefer Nacht das Auto der Exfrau angeeignet, mit dem er wenige Meter weiter – vermutlich wegen eisbeschlagener Scheiben – gegen zwei parkende Fahrzeuge bretterte, so dass nicht nur bei der Wohnungseinrichtung seiner früheren Frau erheblicher Sachschaden zu beklagen war.

Dass der Mann immer wieder emotional explodierte und dadurch vor allem seine Exfrau massiv bedrohte, lag an seiner Eifersucht, die laut der Ersten Großen Strafkammer am Landgericht Rottweil immer wieder groteske Züge annahm.

Kammer: Exfrau kämpfte lange Zeit um den Erhalt der Familie