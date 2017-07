Rottweil EHG-Abiturienten gehen lachend in die Zukunft

Viel Grund also für hervorragende Laune, auch das von den Abiturienten gestaltete Unterhaltungsprogramm trug bis in den neuen Tag dazu bei.

Schulpreise für sehr gute Leistungen erhielten: Hanne Betting, plus Fachpreis Geschichte und Gemeinschaftskunde (gestiftet von der Buchhandlung Klein, RW); Manuel Gentner, Thomas Hass, plus Fachpreis Mathematik (Dyntec); Veit Heni; Nico Huber, plus Fachpreis Technik und Management (ComputerKomplett SteinhilberSchwer); Leonard Koch, plus als Schulbester Preis der Kreissparkasse Rottweil und Hauptpreis für Physik der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, Eric Mauch, plus Fachpreis Mechatronik (Hermle AG); Christian Ober, plus Mitgliedschaft in der Deutschen Physikalischen Gesellschaft und Fachpreis für evangelische Religion (Paul Schempp-Preis der evangelischen Landeskirche); Leonie Oberreiter, plus Mitgliedschaft in der Deutschen Physikalischen Gesellschaft; Laura Peyerl, Dominik Rohrer, Timo Alexander Rosek, Pierre Schneider, Thilo Seßler, plus Mitgliedschaft in der Deutschen Physikalischen Gesellschaft; Nadja Stenmans, plus Scheffelpreis für die beste Leistung in Deutsch und sehr gute literarische Kenntnisse und Fachpreis für Gestaltung und Medientechnik (Agentur Teufels, Rottweil); Samuel Wetzel, plus Ferry Porsche-Preis und Fachpreis Informationstechnik (ComputerKomplett, RW); Luca Zimmerer, Marco Zimmerer.

Weitere Fachpreise gab es für Adrian Füller, Bösingen, Fachpreis für Sport (Intersport Kirsner, Rottweil; Gion Heugel, Mitgliedschaft in der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, und Florian Schäuble, Fachpreis Wirtschaftslehre (Hermle AG).

Aldingen: Robert Paweloszek. Bösingen: Jonas Banholzer und Adrian Fülles. Deilingen: Monja Pfenning, Lisa Schnekenburger und Niklas Schnekenburger. Deißlingen: Andrè Eisold, Nico Huber, Leonie Oberreiter, Tom Ritzel, David Weiß, Luca Zimmerer und Marco Zimmerer. Denkingen: Thilo Seßler. Dietingen: Felix Bühl. Dormettingen: Maik Maier. Dunningen: Samuel Braun, Jessica Haas, Gion Heugel, Aline Kaußen, Jonas Müller und Rouven Vogt. Epfendorf: Hendrik Aiple, Hamza Awad, Steffen Kramer, Christian Ober und Manuel Wetzel. Fluorn-Winzeln: Niklas Hauschel, Marcel Schmid und Lisanne Schweikert. Frittlingen: Carina Flaig, Pierre Schneider, Yunus Sertkaya und Nadja Stenmans. Gosheim: Christoph Gehring, Markus Klein und Laura Peyerl. Königsfeld: Nico Schwarzwälder. Oberndorf: Chantal Hetzel, Gianni Jimenez, Daniel Koch, Melanie Kron und Florian Schäuble. Rottweil: Oliver Bauer, Franziska Bieber, Peter Daitche, Tina Emmerich, Alba Gaus, Julian Graf, Ronja Grathwohl, Gregor Ilauski, Silas Kammerer, Dimitrij Keller, Leonard Koch, Pia Koringer, Lasse Ranzinger, Marc-David Römpp, Timo Rosek, MaximSchlegel, Max-Philipp Steinert, Marnie Wäschle, Jan Zimmermann. Schömberg: Simon Bayer, Veit Heni, Pascal Riedlinger. Schramberg: Franziska Heberling, Carolin Henle, Katharina Lamprecht, Kevin Petschik, Dominik Rohrer,

Adam Telegin. Spaichingen: Hanne Betting, Stefan Wiens.

Sulz: Jil Kitzlinger, Benedikt Maier. Villingendorf: Alexander Bär, Jan Richert, Alina Storto. Vöhringen: Marco Dorado, Larissa Vögele. Wehingen: Niklas Aue, Thomas Hass, Regaib Karaca, Lukas Vogel. Wellendingen: Stefan Rebhan. Zimmern o.R.: Manuel Gentner, Linda Maier, Eric Mauch, Tim Vosseler.