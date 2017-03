Rottweil "E’pfenger Narrentage"

Von Freitag, 10. Februar, bis Sonntag, 12. Februar, standen den Besuchern sowohl Halle als auch das Barzelt nebenan zum Feiern zur Verfügung. Am Freitag fand das Fest zu Ehren der E’pfenger Hexen statt, die Saiwaldsause. In der gut besuchten Halle gab es ein buntes Unterhaltungsprogramm, von Gardetänzen bis zum Auftritt der Musikvereine war alles dabei. Wer hier noch nicht auf seine Kosten kam, konnte sich in dem Barzelt bei musikalischer Unterstützung vom DJ austoben.

Am darauffolgenden Tag fand ein Nachtumzug in Empfingen statt. Dieser startete am Vereinsheim und verlief am Rathaus vorbei zur Halle. Auch an diesem Abend war wieder Programm in der Halle, das Barzelt hatte geöffnet.

Zum Abschluss findet Traditionsumzug statt