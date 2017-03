Rottweil E-Autos gehört die Zukunft auf der Straße

Wie sollte es auch anders sein, die Elektroautos werden die Straßen erobern. Im Vergleich zu Verbrennungsmotor ist man mit Elektroautos deutlich sparsamer unterwegs, und der Treibstoff ist billiger. Wenn man sich für ein Elek­troauto der Marke Tesla entscheidet, gibt es sogar Ladestationen, die kostenlos zur Verfügung stehen. Ein anderer großer Vorteil ist, dass die Elektroautos umweltschonend sind, weil sie keine Abgase produzieren. Außerdem entstehen keine so hohe Instandsetzungskosten, weil ein Elektroauto nicht so viele Verschleißteile hat wie ein Verbrennungsmotor, in dem Zylinder oder Kupplungsscheibe kaputt gehen können. Trotz der Vorteile bringen Elektroautos auch Nachteile mit sich. Beispielsweise dauert das Aufladen der Batterie Stunden im Vergleich zum Tanken bei einem Verbrennungsmotor. Die Reichweite eines Elektroautos ist auch ein großes Problem. Für lange Fahrten muss analysiert werden, wo es Ladestationen gibt. Man kann beispielsweise nicht mit dem Auto in den Urlaub, da es nicht überall Ladestationen gibt.

Der mit Abstand größte Vorteil ist jedoch, dass man zwar eine hohen Anschaffungspreis hat, jedoch zahlt sich das durch die geringen Instandhaltungskosten und den günstigen Treibstoff aus. Da man wahrscheinlich irgendwann nur noch Elektroautos auf den Straßen sehen wird, hat man schon einen gewissen Vorsprung, wenn man sich schon jetzt ein Elektrofahrzeug zulegt. Der Autor ist Schüler der Klasse WG 11 der Beruflichen Schulen Oberndorf-Sulz