Rottweil Durststrecke am Test-Turm überwunden

Jetzt, nach monatelanger Vorarbeit, Zeiten planerischer und konstruktiver Strapazen und etlichen Krisengesprächen, löst sich die Anspannung der Verantwortlichen: Im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten erläutern Thomas Glunk, Oberbauleiter des Generalunternehmens Züblin, Hardy Stimmer von GSS Real Estate, dem Bauherrn, und Frank Höreth, Leiter Projektmanagement bei Taiyo Europe, mit welchen Problemen Planer, Techniker und Konstrukteure in den vergangenen Monaten zu kämpfen hatten.

Die Arbeitsplattform: eine Maßanfertigung, die es noch nirgends gibt. Die Stahlkonstruktion: weltweit einzigartig.

Der Turm hat es seinen Erbauern noch nie einfach gemacht. Die Betonhülle in Gleitschaltechnik zu erstellen, war ein Wagnis. Andere haben es auch versucht und sind gescheitert. Nicht so in Rottweil. Die Firma Bitschnau aus Österreich hatte sich der heiklen Aufgabe gestellt. Und sie hat es geschafft, wenngleich mehrere verzwickte Situationen zu meistern waren. Der Turm – eben ein Novum.

Und nun die Außenhülle. Allein das Vermessen des Turmes, um die Fixpunkte für die sich windende Stahlkonstruktion zu lokalisieren, erwies sich als beinahe so schwierig wie das Festnageln eines Puddings an die Wand. Der Turm kann einfach nicht ruhig stehen bleiben: Er wankt je nach Windstärke und er krümmt sich je nach Sonneneinstrahlung. Er ist also ständig in Bewegung.

Wie bei allem, das zum ersten Mal geplant, konstruiert und gebaut wird, ist nicht gleich die erste Idee die beste. So hatte der Membranspezialist zunächst vor, eine Montageplattform mit 20 Meter hohen Außenwänden an Stahlseilen hängend für den Bau der Hülle einzusetzen. Das funktionierte nicht, die Plattform war zu windanfällig, damit zu unsicher. Sicherheit geht vor, betonen Stimmer, Höreth und Glunk. Also wurde umgeplant.

Die jetzige Montageplattform klebt am Turm, sie bewegt sich auf drei Triebstockschienen hoch und runter. Sie ist sicher, flexibler und schneller als die vorige Lösung. Ein Meisterwerk der Ingenieurskunst. Aber sie kostete eben auch mehr Zeit – allein schon die Behördengänge – und Geld. Zu den technischen Herausforderungen gesellte sich ein extrem langer Winter mit vielen Tagen, an denen die Temperatur unter minus zehn Grad betrug. Kein Wetter für den Hochbau.

Sie haben sich durch alle diese Probleme gekämpft. Herzblut ist das, was die Firmen und ihre Mitarbeiter neben tausenden Schrauben für die Ankerplatten in dieses Bauwerk steckten.

Dabei werden im Inneren des Turms schon seit Monaten Hochgeschwindigkeitsaufzüge getestet. In zwei Wochen wird in Rottweil die neue Aufzugstechnik Multi vorgestellt. Sie soll die Personenbeförderung in Gebäuden revolutionieren. Auch das: ein Novum. Und sicherlich hoch emotional.

So geht es weiter: Noch zwei Wochen lang werden die restlichen die Halteschienen für die Montageplattform angebracht, Ende Juni werden die ersten Stahlrohre montiert. Die ersten Membranfelder sollen ab der zweiten Julihälfte befestigt werden. Begonnen wird ganz oben. Bis Mitte, Ende September soll die Außenhülle fertiggestellt sein. Die Einweihung ist für Anfang Oktober geplant.