Rottweil. In der Nacht auf Donnerstag hat in Rottweil ein bisher unbekannter Täter aus einer Bäckerei in der Brugger Straße zwei Flaschen Sekt und vier kleine Jägermeister im Gesamtwert von 15 Euro gestohlen. Der Einbrecher hebelte laut Polizeiangaben eine Glastür auf und hatte danach Zutritt ins Ladengeschäft. Die Getränke, die er mitgehen ließ, standen in der Auslage hinter dem Verkaufstresen. Bereits in der Nacht zum 7. September wurde in diese Bäckerei eingebrochen.