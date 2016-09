Rottweil Durch Essverhalten das Klima verbessern

Schon mit kleinen Veränderungen kann mit dem Essverhalten dazu beigetragen werden, das Klima zu schonen. Auf einer Vielzahl von Plakaten und Tischen werden die verschiedenen Aspekte anschaulich präsentiert.

Die Fachbereiche Ernährung und Verbraucherbildung der Ämter für Landwirtschaft in den Landkreisen Rottweil, Konstanz, Tuttlingen und dem Bodenseekreis haben die Ausstellung konzipiert. In Zusammenarbeit mit regionalen Kooperationspartnern wird sie im Landkreis Rottweil im Rahmen der Landesinitiative "Mach’s mahl – gutes Essen für Baden-Württemberg" umgesetzt. Die Ausstellung kann zu den Öffnungszeiten des Landratsamtes besucht werden. Führungen sind anzumelden. Für Schulklassen ab Klassenstufe drei besteht die Möglichkeit, das Thema an Lernstationen altersgerecht zu vertiefen. Ernährungsreferentinnen des Landkreises betreuen die Klassen.

Weitere Informationen: Landwirtschaftsamt Rottweil, Telefon: 0741/ 24 47 01 oder 0741/ 24 49 58, E-Mail: Landwirtschaftsamt@landkreis-rottweil.de