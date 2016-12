Rottweil Düstere Momente ebenso wie heitere Friedensvisionen

In der Einführung mit Jürgen Mehl (Heliosklinik) und Kamilla Schatz, der Intendantin der Dreiklangkonzerte, wurde auf den ungewöhnlichen Titel "Harfenkonzert" Bezug genommen, folgerichtig gaben die Musiker vorab eine kurze Hörprobe der in Pizzicati gespielten Harfenklangadaptionen.

Ludwig van Beethoven schrieb sein Streichquartett 1809, während Napoleon Europa mit Kriegen überzog. In seinem Werk werden daher schwere düstere Momente ebenso wie heitere Friedensvisionen zum Ausdruck gebracht.

Von Anfang an bestechen die jungen Solisten durch eine große kammermusikalische Dichte, feingliedrige Transparenz und klare Geschlossenheit. Das Adagio beginnt ruhig, schwere Düsternis zeichnend, immer wieder durch harte Schnitte unterbrochen. Im Allegro jubilieren die erste und zweite Violine (Seraina Pfenniger und Anne Battegay), um sich in Pizzicati mit Viola (Esther Fritzsche) und Violoncello (Jonas Fischi) zu vereinen. Wohlklingende Harfenklänge suggerierend erarbeiteten die vier Musiker eine unisone Klangfülle, deren kraftvolle Dynamik beinahe schwerelos zurückgenommen wurde. Im Adagio erklingt wunderbar weich in den Tiefen die Viola, während die erste Violine in klagenden Kantilenen überlagert, um in zartester Bogenführung fast wie hingehaucht zu enden. Im Presto bringen alle Musiker die Expressivität des Werks kraftvoll zum Ausdruck und fegen im Dauerfortissimo jegliche Heiterkeit hinweg. Grandios gestalteten die erste Violine und das Violoncello zunächst solistisch, dann alle Vier spielerisch-tänzerisch im berühmten Allegretto con Variazioni das Melodiethema. Dabei lassen sie in kurzen Sequenzen wohlklingende Harmonik aufblitzen. Ein großer Part kommt hier dem Violoncello zu, das mit atemberaubenden Tempi kraftvoll führt, während die Violinen und die Viola in großer Leichtigkeit – fast hingezupft – die tiefe Klangfarbe des Cellos ummalen. Im Schlussallegro holen die Musiker in den sich steigernden Crescendi noch einmal zu hoher Klangfülle aus.