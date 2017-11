Rottweil "Dürfen gut zu den Menschen sein"

Rottweil. Die Zimmer sind abgedunkelt. In den Betten liegen Menschen – Sterbende. Auf den Nachttischen brennen Kerzen... So, oder so ähnlich stellen sich viele Leute ein Hospiz vor. Die Realität indes sieht ganz anders aus.

In Spaichingen gibt es das Hospiz am Dreifaltigkeitsberg. Es ist ein Gemeinschaftsprojekt der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg, das von den Landkreisen Rottweil, Tuttlingen und Schwarzwald-Baar unterstützt wird, in Kooperation mit den Kirchen und der Vinzenz-von-Paul-Hospital GmbH. Träger der Einrichtung ist der Hospizverein. Hans-Peter Mattes, Dekanatsreferent für den Bereich Tuttlingen-Spaichingen, ist Vorsitzender des Vereins.

Die Räume sind hell, im Zentrum des Flachdachbaues – einem ehemaligen Schwesternwohnheim der Spaichinger Klinik – ein Lichthof. Ein direkter Blick in den Himmel also. An dem großen Tisch gleich neben der Küche sitzen Leute. Sie unterhalten sich. Frühstücken. Die Stimmung ist gut. Und dabei wissen doch alle, warum sie hier sind?!