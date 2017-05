Rottweil Drogenkonsum an Schulen ein Problem

In Rottweil hat man das Problem erkannt und setzt – vorerst – darauf, Schulen, Eltern und Jugendliche aufzuklären und dadurch Präventionsarbeit zu leisten. Jüngst hatte der Gesamt Elternbeirat zu einer Informationsveranstaltung geladen. Solche Veranstaltungen sollen folgen, im Hintergrund laufen Gespräche mit den Schulleitungen, so Fachbereichsleiter Bernd Pfaff. Kontrollen und Durchsuchungen an Schulen seien vorerst noch nicht geplant.

Erfreulich sind andere Zahlen: Die Gesamtzahl der Straftaten (1315) ist erneut zurückgegangen, es ist der drittniedrigste Wert seit zehn Jahren, nachdem im 2014 die Kurve nach oben gesprungen war. Demgegenüber steht die Aufklärungsquote, die nun 67,1 Prozent beträgt – ein Spitzenwert.

Eine positive Entwicklung gibt es auch in den Bereichen Straßenkriminalität (ein Minus von 16,8 Prozent auf 198 Fälle) und Wohnungs- (ein Minus von einem auf 14 Fälle) sowie Tageswohnungseinbrüche (ein Minus von drei auf sechs). Hier erfolgreich zu sein, sei sehr wichtig, bedeutete Schlüssler, weil dadurch das Sicherheitsempfinden der Bürger in besonderem Maße berührt sei.

Seit 2013 steigt die Zahl der tatverdächtigen Asylbewerber und Flüchtlinge, zuletzt auf 55, was laut Schlüssler zum einen damit zusammenhängt, dass mehr Flüchtlinge nach Rottweil gekommen sind, zum anderen damit, dass der Anteil an jungen Männern überproportional hoch sei.